Slog ud efter personalet – nu er butikstyver sigtet for røveri

Ved 13.30-tiden i god fik politiet en anmeldelse om, at der var en voldsom butikstyv i SuperBrugsen på Stationsvej i Stenlille.

En medarbejder havde set den pågældende i butikken, hvor han sammen med en anden mand fyldte varer i en kurv, og kort efter trak de af sted med den fyldte kurv på p-pladsen uden at have betalt for varerne.

Den ene gerningsmand forsvandt fra stedet, men det lykkedes en ansat i forretningen at tilbageholde den anden, som imidlertid slog ud efter ham og skubbede ham i brystet. Der var tale om en 23-årig mand fra Rumænien, som blev anholdt og sigtet for røveri.

Han blev taget med til afhøring på politistationen i Næstved.