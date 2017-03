Mand anholdt – havde økse med på stationen

Tirsdag morgen ved 8-tiden modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse fra Helsingør Station om, at en mand med en økse var blevet set på en bænk.

En politipatrulje blev sendt til stedet, og traf her en 30-årig lokal mand, som rigtig nok var i besiddelse af en økse. Desuden var han i besiddelse af en kniv og det resulterede i en sigtelse for overtrædelse af våbenloven. Da politiet også fandt ham i besiddelse af noget hash, blev han desuden sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 30-årige blev anholdt og taget med til politistationen.

Øksen, kniven og hans hash blev beslaglagt.