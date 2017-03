Søndag eftermiddag klokken 17.45 besøgte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi et hus på Rønnedevej i Tappernøje efter et tip om, at der måske foregik noget ulovligt.

Tippet var ikke noget dårligt tip, for betjentene fandt nemlig et mindre skunklaboratorium med en hel del planter og udstyr.

En 42-årig mand blev anholdt og sigtet for salg af euforiserende stoffer.