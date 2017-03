Fuld kvinde ville have hund tilbage

Nogen gange kan man godt fortryde, hvis man har solgt noget man virkelig holder af. Sådan havde en 45-årig kvinde fra Sakskøbing det sikker også da hun havde solgt sin hun.

I hvert fald mødte hun flere gange op hos køberen af hunden og forlangte at få den tilbage. Hun var meget højtråbende, ophidset og påvirket af alkohol, og til trods for at politiet flere gange, havde forsøgt at tale hende til fornuft, ville hun ikke rette sig efter betjentenes anvisninger. Så derfor endte det med, at hun blev anholdt og sigtet efter ordensbekendtgørelsen.