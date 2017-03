Byggetavler og dykpumper på vej til Polen med taxa

Da toldkontrollen fredag middag kontrollerede en polsk indregistreret varebil i Gedser, fandt man byggetavler, ledninger og dykpumper, samt fire kufferter med effekter, der formentlig var stjålne.

Chaufføren – en 35-årig mand med adresse i København og dansk personnummer – forklarede, at han kører en slags taxavirksomhed mellem Polen og Danmark, hvor man kan booke billet via nettet, og at nogen havde bestilt ham til at tage kufferterne med. Han havde hentet kufferterne på en tankstation i Greve og anede ikke noget om, hvad de indeholdt.

Chaufføren på den noget alternative taxa blev anholdt og sigtet for tyveri af kabler, tavler og pumper.