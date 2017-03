Medie: Byrådsmedlem politianmeldt for lemfældig omgang med kommunens penge

Byrådsmedlem i Slagelse, Helle Blak fra Socialistisk Folkeparti, er blevet politianmeldt af kommunen for lemfældig brug af offentlige midler. Det skriver bt.dk.

Ifølge mediet blev Helle Blak anmeldt til politiet fredag i sidste uge og efterfølgende har kommunaldirektøren udsendt en e-mail til byrådets medlemmer til orienterng om sagen, der kaldes “dybt fortrolig”.

Helle Blak er – eller muligvis var – ansat i kommunen som leder. Det er i den forbindelse, at den “lemfældige brug af offentlige midler” skal være foregået. Ifølge bt.dk er der “købt alt fra parfumer, tøj, gavekort, fyrværkeri og flere iPhones uden det er klart, hvad formålet har været, og om det er indkøbt som led i pædagogiske aktiviteter”. Det er dog, ifølge bt.dk, uklart om disse indkøb har noget med politianmeldelsen at gøre, eller om det er nogle af de andre økonomiske forhold som er blevet undersøgt af den interne revision, der er årsag til, at Slagelse Kommune har anmeldt Helle Blak til politiet.

Fyret som leder efter intern revision

Mediet sn.dk skrev for få dage siden, at Helle Blak “med øjeblikkelig virkning (er) blevet fyret fra sit job som kommunal leder af Rosenkildegårdens Ungdomscafé. Hendes ledende kasketter i forhold til arbejdet i Slagelse Kommunes to udsatte boligområder, Ringparken og Motalavej, er samtidig blevet taget fra hende”. Det var netop den interne revision af de økonomiske forhold i Rosenkildegårdens Ungdomscafé i Ringparken og Basen i Korsør, som efter mediets oplysninger var årsag til fyringen, der dog udadtil blev betragtet som en sygemelding.