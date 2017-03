Spritbilist kørte galt og stjal traktor

Onsdag eftermiddag ved 15.30-tiden modtog politiet en melding om et færdseluheld i en rundkørsel på Nykøbingvej i Grevinge i Odsherred.

En bilist var kørt ‘ligeud’ i rundkørsel, muligvis med for høj fart, og havde dermed mistet herredømmet over bilen.

En politipatrulje blev sendt til stedet, hvor der var spor efter uheldet. Bilen fra uheldet fandt politiet efterladt ca. 2 km fra rundkørsel.

Mens politiet ledte efter føreren af den forladte personbil fik politiet en anmeldelse om, at en mand havde stjålet en traktor på Prejlerupvej i Grevinge.

Politiet fandt traktoren og fik udramatisk anholdt føreren, som var en 29-årig mand fra Asnæs. Han var uskadt efter færdselsuheldet, men påvirket af spiritus, hvorfor han blev sigtet for spirituskørsel i både bilen og traktoren samt for at have stjålet traktoren.

Den 29-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og løsladt efter afhøring til sagerne.

Ingen andre trafikanter var involveret i uheldet i rundkørslen, og den stjålne traktor blev efterfølgende afhentet af ejeren.