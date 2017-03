Ingen kom noget til, da der tirsdag formiddag skete et færdselsuheld i krydset Humlebækvej og Lystholm i Humlebæk.

En 22-årig kvinde kom kørende ad Lystholm, da hun i krydset skulle svinge til venstre og overså en bil, ført af en 81-årig kvinde. Den 81-årige var nød til at lave en undvige manøvre, for at undgå påkørsel og det resulterede i at hun ramte en kantsten og efterfølgende en lygtepæl, oplyser Nordsjællands Politi.

Uheldet skete kort før klokken 11.