Teenagedrenge sigtet for tyveri af scooter og øl

I nat klokken 00.42 ringede en kvinde til politiet og fortalte om to mænds noget mistænkelige opførsel ved Føtex i Havnegade i Korsør.

Kvinden kunne oplyse, at den ene mand var kravlet under hegnet, og nu smed nogle kasser over hegnet til den anden.

Politiet rykkede ud til stedet og betjentene fandt hurtigt frem til to meget unge mænd, der trak en scooter med to kasser øl. Der var tale om to lokale drenge på henholdsvis 16 og 17 år.

Det viste sig, at scooteren også var stjålet, så de blev anholdt og sigtet for tyveri af både scooter og øl.