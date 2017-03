I løbet af weekende blev der begået indbrud i en forretning, der handler med gulvbelægning i Nykøbing F.

Under indbruddet blev der stjålet flere pakker med laminatgulv og nogle ruller gulvtæppe og vinylgulv.

Politiet har siden indbruddet efterforsket sagen og det resulterede i, at man tirsdag kunne anholde to mænd på henholdsvis 36 og 39 år fra Lolland og sigte dem for tyveriet.

På en adresse i Errindlev fandt politibetjentene både laminatgulv og vinyl.