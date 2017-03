Politiet siger fem Uber-chauffører

Københavns politi oplyser, at man har sigtet fem Uber-chauffører for overtrædelse af taxilovgivningen.

Overtrædelser er, ifølge politiet, sket ved at de fem Uber-chauffører løbende i 2015 havde udført taxikørsel.

De fem sager er afleveret til anklagemyndigheden til vurdering af tiltale og bødepåstand.

Liste fra Holland kan koste Uber-chauffører dyrt

Sigtelserne mod de fem er foretaget ud fra den liste med omkring 1.5000 navne, som Skat modtog fra Holland vedrørende indtjening for Uber-kørsel.

Københavns Polit oplyser, at man vil fortsætte med at rejse sigtelser på baggrund af listen, ligesom der fortsat rejses sigtelser når politiet standser bilister, der viser sig at køre for Uber.