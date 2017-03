Kort før klokken fem i morges blev politi og brandvæsen kaldt ud til en brand i en lejlighed på Rosenvænget i Fredensborg.

Beboerne i opgangen blev evakueret og tre personer blev kørt til observation for røgforgiftning på sygehuset.

Nordsjællands Politi oplyser, at man undersøger brandårsagen, men at man ikke kan udelukke, at detdet kan være et glemt stearinlys, som var årsagen til branden.