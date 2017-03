I forbindelse med en serie 5 kamp på Gladsaxe Idrætsanlæg i lørdags blev en træner udsat for vold. Det skriver Gladsaxenyt.dk.

Det var en uoverensstemmelse ved en dommerkendelse, der var årsag til tumult, hvor en af spillerne fra hjemmeholdet slog modstandernes træner i ansigtet med en knytnæve.

Gladsaxe Nyt skriver, at man har – uden held – har forsøgt at finde ud af hvilke to hold, der var tale om, men at oplysningerne stammer fra Københavns Vestegns Politi.