To sigtet for grov moms- og skattesvig for 40 millioner kroner

To mænd anholdt i sag om svindel for mange millioner.

Politiet har i dag ransaget ti adresser i Københavnsområdet og på Vestsjælland. Ransagningerne kom efter længere tids efterforskning af massiv svindel.

Københavns Politi oplyser, at man har anholdt to danske statsborgere på henholdsvis 40 og 41 år. De er sigtet for grov moms- og skattesvig, som de efter politiets opfattelse har begået igennem en længere tid.

Unddragelserne er foretaget via nogle selskaber, hvor der er indsat ”stråmænd” som direktør.

Den foreløbige moms- og skatteunddragelse er opgjort til omkring 40 millioner kroner. Strafferammen for den overtrædelse, de anholdte er sigtet for, er fængsel i op til 8 år.

Den ene af de anholdte har en central rolle i sagen og vil blive fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Der resterer fortsat en betydelig efterforskning, som blandt andet skal udføres i samarbejde med SKAT. Det kan ikke udelukkes, at flere personer vil blive sigtet. Af hensyn til efterforskningen, kan politiet ikke oplyse nærmere om den fremgangsmåde, de sigtede har anvendt.

– Det er vigtigt, at vi efterforsker denne kriminalitet, da den er utroligt samfundsskadeligt. Vi skal derfor have fat i de styrende personer i disse sager og ikke kun stråmændene” siger vicepolitiinspektør Peter Reisz Afdelingen for Økonomisk Kriminalitet.