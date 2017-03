Spædbarn græd: Familie reddet ud af brændende hus

Mandag aften ved 22.30-tiden opstod der brand en gård på Nykøbingvej i Maglebrænde ved Stubbekøbing.

En 27-årig mand vågnede, da hans spædbarn begyndte at græde. Faren opdagede, at der var ild i huset og fik hurtigt vækket resten af familien: en 32-årig kvinde og fire børn i alderen fire måneder til 12 år. De nåede heldigvis alle at komme ud af huset i god behold, men huset har fået store skader, og først her til morgen blev branden slukket helt.

Selvom alt tyder på, at branden er opstået ved en brændeovn i huset, så skal politiets brandteknikere undersøge stedet nærmere for endeligt at fastslå brandårsagen.