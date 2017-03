32-årig sigtet for vold

En 32-årig mand fra Sakskæbign er sigtet for i tre tilfælde at have overtrådt straffelovens bestemmelser om vold mod nogen i offentlig tjeneste.

Den 32-årige blev anholdt mandag formiddag efter at have truet og slået ud efter en medarbejder på Saxenhøj. Han ramte dog ikke, men gik fra stedet og blev mødt af en politipatrulje på Kalkbrænderivej, hvor han blev anholdt.

Den 32-årige er også sigtet for i to andre tilfælde at have slået ud efter politibetjente i den seneste weekend, og han fremstilles derfor i dag grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.