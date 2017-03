BAUHAUS åbner nyt varehus i Valby fredag

I morgen fredag åbner BAUHAUS et af landets største byggevarehuse med alt til hus og have samlet under ét tag i Valby.

Sammen med de 150 nye medarbejdere glæder varehuschef Jesper Slott Andersen sig til åbningen:

– Vi er glade for at kunne byde kunderne velkomne i vores nye byggevarehus, der har mere end 120.000 forskellige varenumre på hylderne. Det betyder, at man som kunde ikke kommer til at køre forgæves efter varer. Samtidig lægger vi også meget vægt på at yde en såvel serviceminded som kvalificeret rådgivning og ny inspiration til vores kunder, siger den nye varehuschef.

En åbning med festligheder for hele familien

Åbningen fejres fra tidlig morgen, hvor morgenfriske valbygensere kan få fingre i masser af gode åbningstilbud. Byggevarehuset byder samtidig på morgenmad og underholdning for hele familien.

– Vi starter festlighederne foran byggevarehuset kl. 5.30 med morgenkaffe og rundstykker. Fra 6.00 – 6.40 uddeler vi lodder til de fremmødte, og inden åbningen trækker vi lod om 10 gavekort til BAUHAUS til en samlet værdi af 50.000 kr. Kl. 7 åbner vi dørene, og så går det ellers løs, siger Jesper Slott Andersen.

I løbet af dagen kan familiens mindste besøge byggevarehusets Kids Club, hvor der vil være underholdning og aktiviteter for børn, masser af leverandører vil være til stede og demonstrere deres produkter, og om eftermiddagen kan store som små opleve Tivoli-Gardens Band, der underholder.