Stjal pung fra 84-årig kvinde i elevator

En 84-årig kvinde blev tirsdag eftermiddag udsat for tyveri, da hun kørte i elevator med to mænd i indkøbscentret Sillebroen i Frederikssund.

Kvinden havde været på indkøb i et supermarked i centret og da hun tog en elevator, kom hun til at køre med to mænd. Den ene, A, spurgte kvinden om noget på et ufårståeligt sprog, og da elevatoren kom ned til gaden forlod begge mændene elvatoren. Kort efter fandt den 84-årige kvinde ud af at hendes pung var stjålet fra en taske på rollatoren.

Episoden fandt sted kort før klokken 14.30.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Mand, Ikke etnisk dansker af udseende, ca. 170 cm, Kropsbygning: Kraftig, Talte: Fremmedsprog, Iført: Iført hue og en sort jakke

og

B: Mand, Ikke etnisk dansker af udseende, ca. 170 cm, Kropsbygning: Kraftig, Talte: Fremmedsprog, Iført: Iført hue og sort jakke.