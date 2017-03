Politiet: Vi er blevet beskudt med slangebøsser

Ved en pressebriefing onsdag aften klokken 21.30 oplyste politiet, at der er blevet kastet sten, flasker og skudt med slangebøsser efter betjentene i forbindelse med demonstrationen i anledning af 10 årsdagen for rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69.

Pressebriefingen foregik foran Politigården i København og her blev der givet informationer om, at der på pågældende tidspunkt var mellem 5 og 8 anholdte, der sigtes for forskellige overtrædelser fra ordensbekendtgørelsen til Straffelovens paragraf 119, der handler om vold mod tjenestemand.

Demonstrationen er blevet overvåget og filmet af politiets såkaldte dokumentationsvogne og videooptagelser herfra vil, sammen med optagelser fra tv, blive brugt i efterforskningsarbejdet for bl.a. at finde gerningsmændende til den hærværk, som er blevet begået mod 5-6 banker og butikker.

Der var på nuværende tidspunkt ingen informationer om tilskadekomne.