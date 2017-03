Politi og demonstranter i kamp om Jagtvej 69

En demonstration i anledning af 10 års dagen for rydningen af det gamle ungdomshus på Jagtvej 69 har udviklet sig til optøjer.

Demonstrationen begyndte klokken 17 og gik under parolen “Intet glemt Intet tilgivet” via over Nørreport og ad Nørrebrogade, hvor demonstranter begyndte at kaste med sten og fyrværkeri, ligesom der blev antændt mindre bål.

Ifølge nyhedsbureauet NB, skal flere ruder være blevet knust og der skal bære begået hærværk mod Arbejdernes Landsbank og Jyske Bank.

Flere steder er der blevet skrevet graffiti med slagord “fuck politiet” og “69”.

Politiet er rykket talstærkt ind på Nørrebrogade med flere mandskabsvogne og kampklædt politi.

Politiet, der har erklæret demonstrationen for opløst, opfordrer til at man holder sig væk fra området.

De tilbageværende demonstranter er nu blevet drevet mod det nye ungdomshus på Dortheavej, hvor de råber efter politiet.

Klokken 20.24 udsendte politiet en besked via Twitter: “Vi opfordrer alle til at forlade området omkring ungdomshuset på Dortheavej”

Vi opfordrer alle til at forlade området omkring ungdomshuset på Dortheavej #politidk #nørrebro — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) March 1, 2017

Kultur- og fritidsborgmester: Uhørt!

Københavns Kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) kalder udviklingen i Ungdomshus-demonstrationen for “uhørt”.

I et opslag på Facebook skriver borgmesteren: “Demonstrationen for ti-året for rydningen af Ungdomshuset har udviklet sig voldeligt, de unge har kastet med sten og smadret ruder. Politiet melder, at ingen er kommet til skade eller anholdt, og at demoen er opløst.

Det er godt vi kan forsamles og demonstrerer i vores land. Men uhørt man bruger lejligheden til at smadre og kaste med sten.”

Københavns Politi har indkaldt til pressemøde foran Politigården klokken 21.30 “I forbindelse med de uacceptable optøjer på Nørrebro”.

Statsministeren: Opfør jer ordentligt!

Statsminister Lars Løkke Rasmussen løfter en pegefinger overfor demonstranterne på det sociale medie Twitter, hvor han skriver: “Opfør jer ordentligt!” i en kommentar til en artikel på dr.dk om balladen.

Også Dansk Folkepartis Peter Skaarup har skrevet på Twitter: “Ungdomshus-demonstranterne er ikke blevet klogere på 10 år. Tværtimod! Jeg græmmes over deres opførsel!”

Ungdomshus-demonstranterne er ikke blevet klogere på 10 år. Tværtimod! Jeg græmmes over deres opførsel! #Nørrebro #dkpol — Peter Skaarup (@skaarup_df) 1. marts 2017

Justitsminister Søren Pape Poulsen (C) skriver på Twitter: “Forfærdelige billeder fra Nørrebro. Unge forbrydere mod modige betjente. Sikke en skændsel!”

Forfærdelige billeder fra Nørrebro. Unge forbrydere mod modige betjente. Sikke en skændsel! — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) 1. marts 2017

Senest opdateret kl. 20.56

Levering: NB – opdateres løbende