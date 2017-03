Koncert med Bryan Adams på havnefronten i Helsingør

Til sommer kan den canadiske rockstjerne Bryan Adams opleves live, når han giver koncert i Kulturhavn Kronborg i Helsingør.

Bryan Adams, der nok især er kendt for megahittet ‘Summer of ’69’ har de seneste knapt fire årtier skrevet musikhistorie både som sanger og sangskriver. Han har solgt 65 millioner albums, turneret seks af verdens kontinenter og ligget nummer 1 i over 40 lande. Bryan Adams brød igennem i 1983 med albummet Cuts Like a Knife, og med sit fjerde udspil, Reckless, fra året efter nåede han toppen af den amerikanske Billboard-liste takket været sange som Run to You, Heaven og It’s Only Love. Sidstnævnte bød på en duet med Tina Turner, der også blev nomineret til en Grammy. Hans udødelige hits som førnævnte Summer of ’69 og Everything I Do (I Do It For You) er for længst blevet til rock-klassikere.

I 2015 udgav Adams sit 13. album, Get Up, produceret af legenden Jeff Lynne (Electric Light Orchestra), og det markerede en tilbagevenden til Adams’ flair for at blande up-tempo rocknumre og følsomme ballader. Selv har han udtalt, at albummet har et ubekymret udtryk, som han har savnet på sine tidligere plader.

Den 29. juni optræder han så med band på havnefronten i Helsingør og på repertoiret er numre fra det nyeste album, men også en række hits fra hele bagkataloget, som Summer of 69, Heaven, Everything I Do (I Do It For You), Cuts Like A Knife og Please Forgive Me – for lige at nævne et par stykker.

Billetsalget starter på fredag kl. 10 på kuto.dk.