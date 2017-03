Frontalt sammenstød på Præstø Landevej

Kort før klokken 14 i går skete der et færdselsuheld på Præstø Landevej ved kantpæl 7,5 ved Mogenstrup.

Her var en bil med en 46-årig kvinde bag rattet og hendes 12-årige datter som passager kommet kørende, da bilen af uvis årsag langsomt begyndte at trække over i modsatte vejbane, hvor den ramte en varebil med en 64-årig mandlig chauffør.

Den 46-årige kvinde blev fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter, mens kvindens datter og manden i den modkørende varebil begge blev kørt til Slagelse Sygehus.

Præstø Landevej var efter uheldet spærret i begge retninger frem til klokken 16.20, hvor der igen var åbent for trafik