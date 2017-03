De første politikadetter startede i dag

I dag startede 5 kvinder og 50 mænd på politiets nye politikadetuddannelse – og de er dermed Danmarks første hold politikadetstuderende. Om 6 måneder vil de være klar til tjeneste.

De nye politikadetstuderende var onsdag morgen samlet i gymnastiksalen på Politiskolen i Brøndby, hvor de blev budt velkommen af både justitsminister Søren Pape, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og Politiskolens leder, politiinspektør Erik Johansen.

– Tillykke med optagelsen på kadetuddannelsen. I er det første hold, og det giver et særligt ansvar. Jeg er sikker på, at I kan løfte opgaven. Vi har brug for et politikorps med forskellige kompetencer, hvis vi skal kunne håndtere de mange nye udfordringer. Jeg er stolt over at kunne byde jer velkommen til et dygtigt politikorps. Og I bør være stolte over at blive en del af det, sagde rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Justitsminister Søren Pape Poulsen var enig med rigspolitichefen:

– Politikadetterne er utrolig vigtige for vores politi og for vores samfund. Politiet får med politikadetterne en ny gruppe kolleger, der giver politiet et samlet boost. Det er vigtigt og styrker forhåbentlig den samlede korpsånd. For også i fremtiden vil politiet være ét korps, et enhedspoliti. Danmark har et af verdens bedste politikorps, og skal det fortsat være sådan fremover, skal vi være flere hænder i politiet om at løse opgaverne. Vi har simpelthen brug for flere dygtige medarbejdere.

Ud over den formelle velkomst fik de politikadetstuderende en rundvisning på Politiskolen og introduktion til uddannelsen. De 55 politikadetstuderende blev delt op i tre klasser, hvor de også mødte deres klasselærere og klassekammerater for første gang. Der var forventning i luften fra alle sider.

Fra i morgen går de studerende for alvor igang med deres uddannelse og de forventes at være færdiguddannede i september 2017