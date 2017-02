Tricktyve stjal dankort fra 93-årig kvinde

Mandag eftermiddag klokken 14.44 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at en 93-årig kvinde fra Humlebæk havde været udsat for tricktyveri.

Den 93-årige var blevet opsøgt af to mænd, der havde forevist et kort og spurgt om vej, men var blevet afvist. Efterfølgende var hun blev et opsøgt af to yngre kvinder, der havde stjålet hendes dankort.

Hun kunne beskrive den ene mand som:

A: Mand, Ikke etnisk dansker af udseende, 20-40 år, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Hårfarve: Sort, Hårlængde: Kort, Yderligere kendetegn: Bar briller., Talte: Fremmedsprog, Medbragte: Hvid bil,

og den ene kvinde som:

B: Kvinde, Ikke etnisk dansker af udseende, 20-40 år, 160-165 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Hårfarve: Sort, Hårlængde: Langt, Talte: Fremmedsprog.