Politiet søger vidner til vanvidskørsel

Torsdag den 23. februar kørte en hvid norsk indregistreret Mercedes Vito kassevogn særdeles hasarderet fra Helsingør over Fredensborg og videre mod Hillerød, og Nordsjællands Politi søger nu vidner til hændelsen.

Køreturen begyndte omkring klokken 12, og under den timelange tur måtte en cyklist i Fredensborg undvige kraftigt for ikke at blive påkørt, ligesom adskillige andre cyklister, lastbilchauffører og bilister også blev udsat for fare under den risikofyldte kørsel, der blandt andet bestod af flere overhalinger over dobbeltoptrukne linjer.

Nordsjællands Politi søger nu vidner til kørslen, der altså tog sin begyndelse klokken 12 og varede til cirka klokken 13.

Chaufføren er på nuværende tidspunkt varetægtsfængslet, imens politiet efterforsker sagen, og det er i forbindelse med efterforskningen, at Nordsjællands Politi leder efter vidner. På nuværende tidspunkt har politiet kun fået få henvendelser i sagen, og det er vigtigt for efterforskningen, at sagen bliver belyst fuldt ud.

Nordsjællands Politi opfordrer derfor alle, der har set kørslen, til at henvende sig til Søren Damgaard fra Nordsjællands Politi på mail sda001@politi.dk eller telefon 2566 0304.