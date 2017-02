Fem rumænere sigtet for millionbedrageri

Nordsjællands Politi har sigtet fem rumænske statsborgere for bedrageri for op mod en million kroner.

De fem blev sammen med to øvrige anholdt i forbindelse med ransagninger i Helsingør, Skævinge og Frederiksværk, hvor politiet har beslaglagt computere og dokumenter. De ting skal nu undersøges nærmere.

Ifølge Nordsjællands Politi har de sigtede angiveligt lokket folk til at inbetale penge på konti uden efterfølgende at levere den vare eller tjenesteydelse de havde fået betaling for. Det skal være skete via falske internetannoncer for biler til salg og udlejning af ferieboliger.