17-årig på springtur fra lukket institution – to mænd hjalp ham med at flygte fra politiet

To mænd blev mandag eftermiddag anholdt, da politiet i sin søgen efter en 17-årig dreng, som var stukket af fra en lukket institution, besøgte en adresse i Roskilde midtby.

Den 17-årige, der er stukket af fra den lukkede institution, hvor han er anbragt i forbindelse med varetægtsfængsling for brandstiftelse, var på adressen. Det lykkedes ham, med hjælp fra de to mænd på henholdsvis 24 år og 51 år, at stikke af.

De to mænd slog ud efter politifolkene og forhindrede dermed anholdelsen.

Begge blev sigtet for overtrædelse af straffeloven om vold mod politiet og for hjælp til undvigelse. De to blev anholdt, og den 24-årige forventes fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Den 51-årige blev løsladt i løbet af aftenen efter afhøring.

Den 17-årige stak som nævnt af fra stedet, men politiet leder fortsat efter ham. Det er nu anden gang, at haner stukket af fra den lukkede institution, hvor han er anbragt under sin varetægtsfængsling.