Politiets ‘kanonfotograf’ tog søndagsbilleder i Måløv

Der var engang man tog sin fineste tøj på om søndagen – og når man skulle til fotografen. Om bilister i Måløv var fint klædt på i dag vides ikke – men politiets “kanonfotograf” havde gang i de hurtige udløsertider.

I fem timer holdt en af politiet fotovogne i Måløv.90 trafikanter havde så meget fart på, at de blev fotograferet. 10 af dem står til klip i kørekortet fordi farten var al for høj. Den højest målte hastighed var 93 km/t på en strækning hvor det kun var tilladt at køre 60 km/t.

Omkring 1450 køretøjer kørte forbi uden at de behøvede at smile til fotografen.