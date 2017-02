9.000 danskere blev millionærer på boligmarkedet i 2016

Efter nogle tunge år i kølvandet på finanskrisen er der igen så meget damp på boligmarkedet i Danmark, at sælgerne tjener penge i stor stil. Det skriver Søndagsavisen.

I 2016 endte 8.996 ud af 39.861 bolighandler – svarende til 22,6 procent – med, at sælger kunne stikke mere end en million kroner i lommen, når salgsprisen holdes op over for købsprisen.

I gennemsnit gav hver hushandel 632.483 kr. til sælger og hvert ejerlejlighedssalg 551.905 kroner til sælger. Gevinsterne er dog meget forskellige rundtomkring i landet.

– Det er de større byer, der vinder i kampen om at stige i pris og om at tiltrække de ressourcestærke købere, siger Frederik Rovsing, direktør hos boligportalen Boliga, der har trukket tallene for Søndagsavisen.

Størst er gevinsten på Frederiksberg, hvor hver eneste hushandel i gennemsnit har givet 5,5 millioner kr. til sælger.

– Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har solgt en bolig med tab på Frederiksberg, siger Anne Halvor Jensen, indehaver af ejendomsmæglerfirmaet Irving Jensen & Co., som har ligget på Frederiksberg siden 1986.

Næststørst er gevinsten i Gentofte og i Lyngby-Taarbæk, hvor sælgerne sidste år tjente henholdsvis 3,1 og 2,1 millioner kr.

Mindst er gevinsten på Lolland, hvor der faktisk ikke engang er tale om gevinst. Her har den gennemsnitlige hushandel i 2016 givet sælger et tab på 87.000 kr.

– Hvis du har købt et hus på Lolland op til finanskrisen, vil jeg håbe for dig, at du holder fast i din kone, for hvis du skal skilles og skal sælge huset, kan du da være helt sikker på, at du får et tab, siger Jørgen Danielsen, der er indehaver af Home Lolland.