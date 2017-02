8-årig dreng tvunget til dyresex

En 8-årig dreng er blevet tvunget til bl.a. at slikke kønsorganerne og digevorterne på en hund samt løbe rundt i dametøj, alt i mens det blev optaget på video. Det skriver Frederiksborg Amts Avis ifølge sn.dk.

Drengen blev både slået, sparket og spyttet på, hvis ikke han makkede ret, ligesom han blev truet med, at hans mor og bedstemor ville blive dræbt, hvis han sladrede.

Oplysningerne om drengen er nogle af detaljerne anklageskriftet mod en 36-årig dansk kvinde samt en 20 år ældre thailandsk født kvinde, som har siddet varetægtsfængslet siden midten af september sidste år.

Drengen, som det gik ud over, er søn af en thailandsk kvinde, som de to tiltalte kvinder tvang til at arbejde som prostitueret fra et hus i Nygade i Helsinge.