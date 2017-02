Bauhaus åbner snart sit nye byggevarehus i Valby

Nu varer det ikke længe, før BAUHAUS slår dørene op til sit 17. varehus, der ligger i Valby.

Der er hektisk aktivitet i BAUHAUS’ nye byggevarehus på Julius Andersens Vej i Valby. Håndværkerne har travlt med at male de sidste kanter og få lys på de sidste reoler, mens snedkere og dekoratører arbejder på den sidste finish og medarbejdere fylder hylderne med tusindvis af varer i det 12.500 kvadratmeter store byggevarehus ved siden af Valby Hallen.

Byggevarehuset er fordelt på butik, havecenter, proff-afdeling og en uisoleret koldhal, hvor byggematerialerne sælges fra. Indenfor er byggevarehuset opdelt i forskellige afdelinger, så man starter i el- og belysningsafdelingen, bevæger sig gennem farvecentret med maling og træbeskyttelse til VVS og inspirerende udstillinger af bad og så videre. Sortimentet er enormt og tæller hele 120.000 varenumre fordelt på alt fra traditionelle byggematerialer, maskiner og værktøj til badmiljøer, interiør og alt til haven. Ud over mange produktnyheder vil der også blive introduceret et helt nyt tiltag i forbindelse med åbningen, nemlig et printstudie, hvor kunderne kan få printet billeder og foto på stedet.

– En del af vores koncept går ud på at have flere specialbutikker samlet under ét tag. Man kender jo fra sig selv, hvor irriterende det er at skulle køre fra det ene sted til det andet for at få de varer, man skal bruge. Det er et koncept, der virker, og kunderne har virkelig taget budskabet til sig med det store udvalg, konkurrencedygtige priser, serviceminded og kompetent rådgivning, forklarer administrerende direktør, Mads Jørgensen.

Central placering

Det nye BAUHAUS byggevarehus er nærmeste nabo til Valby Hallen, og placeringen er ikke valgt tilfældigt.

– Vi er meget tilfredse med beliggenheden, fordi det er en central placering i hovedstadsområdet, der giver os muligheder for bedre at kunne servicere vores kunder fra det indre København, Amager og selvfølgelig nærområdet omkring selve Valby, siger Mads Jørgensen.

Med det nye byggevarehus er der også kommet mange nye arbejdspladser til Valby, nærmere bestemt 150 stillinger fordelt på del- og fuldtidsmedarbejdere.

Kæmpe åbningsfest

Selv om åbningen af BAUHAUS Valby nærmer sig, holder Mads Jørgensen den eksakte åbningsdato tæt ind til kroppen lidt endnu. Men han lover, at det bliver i løbet af marts, og at åbningen bliver fejret med åbningstilbud, som man gerne vil stå tidligt op for. Og der vil på dagen blive afholdt forskellige konkurrencer og aktiviteter.

Administrerende direktør, Mads Jørgensen, regner med lange køer, når BAUHAUS slår dørene op til det nye kæmpe store byggevarehus i Valby.