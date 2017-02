Havde ingen cigaretter – så stak maskerede mænd kniv i låret 20-årig

En 20-årig mand fra Slagelse fik sig fredag aften en grim oplevelse.

Manden havde aftalt at mødes med en ven kort før klokken 22 i Absalonsgade. Men han blev i stedet kontaktet af fire mænd med hætter og masker. De spurgte, om han kunne undvære en cigaret. Det kunne han ikke, og derfra udviklede det sig. Den ene mand sagde, han skulle rulle en joint, og derfor havde brug for en cigaret, og at den 20-årige bare skulle aflevere, alt hvad han havde. En anden af mændene trak en kniv og prikkede til den 20-årige. Det fik den første mand – ham med jointen – til at sige til to af mændene, at de skulle holde den 20-årige, og så stak han kniven i låret. Derefter stak de fire mænd af, og den 20-årige mand skyndte sig at løbe fra stedet og kontaktede sin underbo, der tilkaldte både politi og ambulance.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at man er i gang med at efterforske sagen.