Bilist bragede ind i mur – vidne slået i hovedet med kofanger

Lørdag eftermiddag klokken 17.30 kørte en sort Audi af uvisse årsager ind i en mur på Sandvedvej i Fuglebjerg. Både føreren og passageren af Audien løb fra stedet, men kom kort efter tilbage til Audien i en anden bil, ført af en kvinde.

De to mænd begyndte at afmontere nummerpladerne fra Audien. Vidner genkendte den ene af mændene som værende passager i Audien, da den kørte galt. Et mandligt vidne syntes, at det så lidt mærkeligt ud, så derfor tog han et billede af situationen. Manden, der var blevet genkendt som passager i den sorte Audi, blev imidlertid noget fortørnet over fotosessionen, og reagerede med at slå vidnet i hovedet med en del af Audiens kofanger. Herefter forlod kvinden og de to mænd stedet.

Det viste sig, at den sorte Audi var stjålet, og havde fået påmonteret andre nummerplader, hvilket formentlig var grunden til, at de to mænd gerne ville have skruet pladerne af inden politiet kom. Ud fra gode vidneudsagn lykkedes det imidlertid politiet lidt senere at finde frem til den mand, der havde været passager i bilen og som havde slået vidnet. Det drejer sig om en 21-årig mand fra lokalområdet.

Han blev anholdt og sigtet for vold. Sagen efterforskes stadig.