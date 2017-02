Danskerne er kede af det

Flere og flere danskere vælger at få professionel hjælp, hvis de er nedtrykte eller har en lettere depression. Det viser en undersøgelse, som Dansk Psykoterapeutforening har lavet blandt sine 1.600 medlemmer. Det skriver Søndagsavisen.

48 procent svarer, at de inden for det seneste år har oplevet en stigning i tilgangen af klienter, mens kun 14 procent har oplevet en nedgang.

– Konsekvensen ved at være ked af det er grundlæggende en forringelse af livskvalitet. Vi brænder ud, bliver stressede og deprimerede. For nogle få kan det ende helt galt med selvmord, siger Pia Jeppesen, formand i Dansk Psykoterapeutforening.

Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer, at depression og psykisk mistrivsel bliver den økonomisk set mest belastende sygdom i verden i 2020.

– Vi nærmer os en pandemi af depression, angst, stress og psykisk mistrivsel. Vi ved ikke tilstrækkeligt om, hvor meget problemet er vokset, fordi der ikke har været tradition for at måle på det. Til gengæld har vi i Danmark målt på børn og unge, og der kan vi ret tydeligt se, at det står værre til i dag end for 20 år siden, siger Eva Secher Mathiasen, formand i Dansk Psykolog Forening.

Årsagen til tristheden blandt de ellers lykkelige danskere skal dels findes i præstationssamfundet, mener Pia Jeppesen.

– Det handler ikke om, at vi er blevet mere pivede. Det er kravene, der er blevet større. Vi skal gå til fitness, have en karriere og alt muligt andet. Vi prioriterer det hele. Det kan man ikke, siger hun.

12-taller og topjobs kan dog ikke forklare det hele. Pia Jeppesen mener også, at vi i dag ser flere danskere, der er kede af det, fordi vores familiebånd ikke er nær så tætte, som de var tidligere. Det betyder, at mange ikke har noget sted at gå hen med deres problemer, forklarer hun.

Omvendt glæder hun sig over, at særligt de unge rækker ud og beder om hjælp, så tristheden ikke udvikler sig til det, der er værre.