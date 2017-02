Spillede på Oddset for 10.000 kroner – men betalte kun en 10’er

Ved at distrahere en ekspedient lykkedes det torsdag formiddag en mand, at spille for 10.000 kroner på Oddset, men kun betale en 10’er. Det skriver Holbaekonline.dk.

Manden kom ind i butikken hos Cirkle K på Kalundborgvej i Holbæk, hvor han udfyldte en kupon med spil for 10.000 kroner. Ekspedienten kørte kuponen gennem systemet, uden at lægge mærke til, at prisen var 10.000 kroner.

Manden distraherede ekspedienten ved at bede om nogle piller og et kort øjeblik vendte ekspedienten ryggen til for at tage pillerne. Samtidig byttede manden kuponen til 10.000 kroner ud med en kupon til 10 kroner og endte således med at betale 10 kroner for spillet på Oddset samt prisen for pillerne.