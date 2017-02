Narkobilist kørte for stærkt med narko og ulovligt våben i bilen

En 20-årig mand er blevet sigtet for overtrædelser af flere forskellige love efter en politipatrulje standsede ham onsdag eftermiddag.

En patrulje fra færdselspolitiet så en bil på Farøbroerne, som så ud til at køre for hurtigt – en måling viste da også, at bilen kørte et godt stykke over det tilladte. Patruljen besluttede sig derfor, for at bringe bilen til standsning.

Men i stedet for at standse, satte bilisten farten op og først ved afkørsel 36 ved Bregentved standsede han.

Føreren var en 20-årig mand fra Maribo, som fremviste et nyerhvervet kørekort, der kun var godt tre uger gammelt. Den 20-årige virkede påvirket, og en narkometertest gav da også udslag for både kokain og cannabis.

Den 20-årige havde to klumper hash på sig og 27 ampuller med testosteron. Der blev også fundet en peberspray i bilen, og den 20-årige blev herefter anholdt og sigtet for kørsel i påvirket tilstand, for at køre for hurtigt, for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og lov om forbud mod visse dopingmidler og for overtrædelse af våbenloven.

Med i bilen var en 16-årig fyr fra Søllested, og han havde tre gram hash på sig og blev anholdt og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.