Tirsdag formiddag modtog politi og beredskab en anmeldelse om, at en 7-årig pige var gået ud på isen på Farum Sø.

Pigen, der ifølge Nordsjællands Politi er mentalt handicappet, var på tur med sin institution, da hun gik ud på isen. Pigen var nu på vej til Claus Nars Holm, der er en lille ø midt i søen.

Beredskabet og patruljer sendt til stedet, hvor det lykkedes at få pigen til at gå over til øen, hvor hun kom i land i god behold. Hun blev sejlet tilbage af redningsberedskabet.