Mindre smart bilist knaldet for flere lovovertrædelser

Det var tilsyneladende ikke verdens klogeste bilist, som tirsdag aften valgte at køre over for rødt – lige for næsen af en politibil.

Episoden fandt sted klokken 20.45, da en politibil holdt for rødt i krydset Prinsholmvej/Markedsgade i Nykøbing F.. Pludselig kom en anden bilist kørende over for rødt.

Politibetjentene kørte efter bilen, som blev standset på Brovejen ved Guldborgvej. Bag rattet sad en 39-årig mand fra Stokkemarke, og han blev sigtet for at køre over for rødt. Det viste sig, at den 39-årige i forvejen var frakendt kørekortet, og så han virkede påvirket af stoffer. En narkometertest gav da også udslag for kokain, og derfor blev den 39-årige anholdt og sigtet for kørsel uden førerret og for kørsel i påvirket tilstand.

Ved en undersøgelse af bilen fandt politiet 3,46 gram hash, og den 39-årige blev derfor også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.