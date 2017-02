70-årige mand fra Brøndby tiltalt for 346 overgreb mod børn

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi har rejst tiltale mod en 70-årig mand, for i alt 346 forhold om medvirken til voldtægt og overgreb mod børn.

Det er sket ved, at manden skal have bestilt livestreamede overgreb på børn via internettet. Ifølge anklageskriftet er det sket, ved at den tiltalte har bestilt, betalt og overværet overgreb og voldtægt mod filippinske børn fra sin computer i sit hjem i Brøndby fra 2011 til 2016.

Varetægtsfængslet i et år

Den nu 70-årige mand har siddet varetægtsfængslet i sagen, siden han blev anholdt i februar sidste år.

– Der er tale om en usædvanlig grov sag, af et omfang vi ikke tidligere har set i Danmark. Det har alene været muligt at rejse tiltale i sagen på baggrund af et tæt og langvarigt samarbejde mellem politi og anklagemyndighed, hvor vi har modtaget stor hjælp fra Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, siger anklager Helene Brædder.

Sagen begynder ved Retten i Glostrup den 28. februar og der er afsat 41 retsdage. Der ventes dom i midt i juni. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om forvaring.