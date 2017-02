Spritbilist kørte af motorvejen

Mandag aften kort efter klokken 23 modtog politiet en anmeldelseom, at der muligvis kørte en spritbilist på Sydmotorvejen.

En politipatrulje rykkede ud og forsøgte at standse bilisten ved afkørsel 37 ved Rønnede. På afkørselsrampen kom bilisten ud i rabatten, hvor han ramte et træ. Og standsede.

Der var tale om en 45-årig mand fra Haslev, og en alkometertest viste, at han havde en promille, der var højere end det tilladte. Det viste sig også, at den 45-årige var frakendt kørekortet, og at den bil, han kørte i, var teknisk afmeldt og ikke forsikret. Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, kørsel i frakendelsestiden og for at køre i en uindregistreret bil uden forsikring.