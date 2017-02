Kvinde død efter at være blevet klemt af bil

En 84-årig kvinde er død efter hun torsdag eftermiddag ved 17.30-tiden blev klemt af en bil. Det skriver Hornsherred Avis.

Kvinden havde kørt til bopælen på Gudrun Børresensvej i Ejby i Hornsherred og parket bilen, men glemt at trække håndbremsen, eller sætte bilen i gear, så bilen trillede baglæns og det medførte, at kvinden kom i klemme mellem bilen og en stensætning.

Det lykkedes kvinden at tilkalde sin mand, der fik bilen trukket væk. Kvinden fik hjertestop og en ambulance blev tilkaldt. Kvinden blev erklæret død ved ankomsten til sygehus.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at en bilinspektør blev sendt til stedet for at undersøge forholdene nærmere.