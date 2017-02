Kundby-sagen: 16-årig pige tiltalt for forsøg på terror mod to skoler

Den 16-årige pige fra Kundby, som siden januar sidste år har siddet varetægtsfængslet tiltales nu for forsøg på terrorisme mod to skoler. Samtidig ogpiver anklagemyndigheden at rejse tiltale mod en 25-årig mand, som har været varetægtsfængslet i samme sag.

Pigen tiltales for forsøg på terroranslag mod Sydskolen i Fårevejle og mod den jødiske skole Carolineskolen i København. Det oplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas, Statsadvokaten i København, efter at Rigsadvokaten og justitsministeren har tiltrådt statsadvokatens indstilling i den såkaldte Kundby-sag.

Ifølge anklageskriftet har den 16-årige hjemme hos sig selv forsøgt at fremstille det hjemmelavede sprængstof TATP ved hjælp af bombemanualer og indkøbte kemikalier.

– Den 16-årige har ifølge anklageskriftet været langt fremme med at forberede bombeanslag mod to skoler. Hun er tiltalt for at have gjort forberedelser til bombefremstilling og for at have planlagt prøvesprængning. Anklagemyndigheden rejser derfor en straffesag mod hende efter straffelovens bestemmelser om terror, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Den 16-årige er tiltalt for forsøg på terrorisme efter straffelovens paragraf 114, idet hendes forehavender mislykkedes. Hun blev ifølge anklageskriftet stoppet i forberedelserne til terror, da hun blev anholdt af politiet den 13. januar 2016. Hun har siden været i varetægt i en lukket institution for unge. Domstolene har løbende godkendt den fortsatte varetægt.

25-årig mand løslades

Anklagemyndigheden løslader samtidig i dag en 25-årig mand i samme sag. Han har siden januar 2016 været varetægtsfængslet, mens politiet har efterforsket en alvorlig mistanke om, at han skulle have ydet opbakning til pigens mislykkede bombeanslag. Ud fra en samlet vurdering er der ifølge statsadvokat Lise-Lotte Nilas imidlertid ikke grundlag for at rejse en straffesag mod ham.

– Efterforskningen mod den 25-årige mand har været meget omfattende, og blandt andet har politiet indhentet elektroniske oplysninger fra udlandet for at få afsøgt alle hjørner af den meget alvorlige mistanke mod ham. Det er derfor først nu, at vi har fået et samlet billede af hans rolle, og den rolle giver ikke grundlag for, at vi tiltaler ham. Derfor er han i dag blevet løsladt og alle sigtelser mod ham bliver ophævet, siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas.

Statsadvokat Lise-Lotte Nilas oplyser, at straffesagen mod den tiltalte 16-årige pige er berammet til at begynde ved Retten i Holbæk den 7. april. Anklagemyndigheden ønsker straffesagen behandlet af et nævningeting, da pigen dermed vil kunne få en straf på mere end fire års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig