En voldsom brand hærger torsdag aften Rigspolitiets nye bygning på Ejby Industrivej i Glostrup.

Branden blev opdaget ved 17.30-tiden og Hovedstadens Beredskab har indsat hele 36 brandfolk og indsatsledere og 15 køretøjer. Brandvæsnet har sendt en drone i luften for nemmere at kunne danne sig et overblik over brandens udvikling.

Rigspolitiets nye bygning er under opbygning og dermed endnu ikke taget i brug.