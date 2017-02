Da politiet onsdag middag foretog en indrejsekontrol af toget fra Hamborg, da det ankom til Rødbyhavn traf politiet en udenlandsk mand, som legitimerede sig med et bulgarsk pas.

Passet viste sig at være falsk, og denmanden blev derfor anholdt for at fastslå hans rette identitet.

Det viste sig, at der var tale om en 32-årig mand fra Irak, som var eftersøgt i forbindelse med behandlingen af en tidligere asylsag. Den 32-årige blev sigtet for dokumentfalsk og for overtrædelse af udlændingeloven.