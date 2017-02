Kort efter klokken fem i morges blv politi og brandvæsen kaldt ud til en brændende bil på Østervangshaven i Nykøbing Sjælland.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at man formoder at branden var påsat. Politiet undersøger nu sagen nærmere og hører i den forbindelse gerne fra evt. vidner, som har set personer eller biler i nærhedne af stedet før, under eller efter branden. Politiet kan kontaktes på telefon 114.