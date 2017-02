Slagelse: Plejecentre bliver mere demensvenlige

Ældre- og Sundhedsministeiret har givet støtte til at gøre to plejecentre i Slagelse kommune, plejecenter Solbakken og plejecenter Quistgården i Korsør mere demensvenlige.

De to plejecentre har fået 532.456 kr. til demensvenlige projekter bl.a. i form af billeder af barndomshjemmets dør på beboernes nuværende døre og maleri på indgangspartier, så risikoen, for at beboerne går ud på ikke-sikrede områder, mindskes.

Den fysiske indretning har stor betydning for om mennesker med demens trives i deres dagligdag. Derfor kan trygge og sikre rammer være med til at øge livskvaliteten på kommunens plejecentre, og med tilskuddet fra Sundheds- og Ældreministeriet kan beboerne på plejecenter Solbakken og plejecenter Quistgården se frem til mere demensvenlige boliger.

– Genkendelighed er med til at gøre dagligdagen tryg og enklere for personer med demens. Derfor er vi naturligvis rigtig glade for, at vi med støtten kan gøre noget særligt for beboerne på to af vores plejecentre ved at gøre indretningen mere demensvenlig og skabe en mere hjemlig og genkendelig atmosfære for beboerne, så deres hverdag bliver nemmere, siger Lene Henriksen, centerleder på Plejecenter Quistgården.

På Solbakken skal genkendeligheden bl.a. skabes ved, at døren ind til beboernes lejligheder gøres genkendelig ved at sætte folie med billede af barndomshjemmets eller døren fra beboernes tidligere hjem op på beboernes nuværende døre.

For at skabe yderligere tryghed og genkendelighed skal der også opsættes hyggebelysning samt lys, som skal virke retningsgivende, så beboerne nemmere kan finde rundt bl.a. på badeværelserne. Der bliver også opsat særlig nattebelysning, da for høj lysintensitet om natten kan virke forvirrende på døgnrytmen for personer med demens.

På Quistgården, der er et leve-bo miljø for personer med svær demens, vil man skabe en mere demensvenlig indretning som kan minimere risikoen for at beboerne går ud til ikke-sikrede områder. Det skal ske ved at der blive malet store vægmalerier på indgangspartiet, så indgangen visuelt bliver nedtonet, og muligheden for at beboerne vil føle sig tiltrukket af at gå ud af indgangen til de ikke-sikrede områder vil mindskes. Samtidig vil der blive sat lydabsorberende skillevægge op i fællesrummet, som kan mindske lydgener, så beboerne med demens stadig kan være en del af fællesskabet i fællesrummet, uden at det bliver for forstyrrende for dem.