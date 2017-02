Spritbilist kørte i havnen

Torsdag aften ved 21.30-tiden endte en 41-årig mandlig bilist og hans hund i havnen i Skælskør.

Den 41-årige kom kørende ad Havnevej og formentlig fordi hans promille var noget over det tilladte, glemte han at dreje i et sving, så bilen fortsatte ligeud, hvor den påkørte en bjælke og fortsatte ned i vandet.

Den 41-årige og hans hund kunne heldigvis selv komme ud af bilen. Han blev herefter sendt hjem for at få varmen sammen med en sigtelse for spirituskørsel, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.