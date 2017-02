Spritbilist kørte i grøften

Torsdag aften kort efter klokken 22 endte en bil i grøften på Sorø Landevej ved Eggelsevmagle.

Bag rattet sad en 56-årig mand, som tilsyneladende havde lidt for meget fart på ind i et skarpt sving, og derfor mistede han herredømmet over bilen, som kørte i grøften, rullede rundt og landede på taget.

Da politiet kom til stedet, var føreren på vej væk. Men betjentene fik fat i ham, og en alkometertest viste, at hans promille var temmelig meget over det tilladte. Derfor blev han anholdt og sigtet for spirituskørsel.