Torsdag eftermiddag kort før klokken 13 standsede politiet en Peugeot i Havnegade i Næstved.

Bilens fører var en 26-årig mand fra Næstved, og med i bilen var en 18-årig mand.

Den 26-årige blev narkometertestet, og testen gav udslag for cannabis. Da politibetjentene undersøgte Peugeoten nærmere, fandt de 60 gram hash, en vægt og et kontant beløb, og begge mændene blev derfor sigtet for overtrædelse af lov euforiserende stoffer, og den 26-årige blev sigtet for kørsel i påvirket tilstand.