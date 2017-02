Flere sigtelser mod ung mand

En 19-årig mand blev sigtet for flere lovovertrædelser, da han torsdag aften ved 23-tiden blev standset af politiet på Strandholmsvej i Rødby.

Den unge mand, der er fra Nakskov, kunne ikke fremvise noget kørekort, da han ikke havde et, og de nummerplader, som sdag på bilen var afmeldt. Det viste sig også, at selve bilen var stjålet i Rødby umiddelbart forinden og derudover virkede den 19-årige påvirket af stoffer. Nå ja, så var han også i besiddelse af en enhåndsbetjent kniv. Så der var rigeligt at sigte den 19-årige for.